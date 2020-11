Um die Impfstoffe zu testen, braucht es Freiwillige. Dafür kann man sich nun anmelden: Deutsche Forscher haben dafür eine Datenbank eingerichtet und jeder und jede kann sich freiwillig als Teilnehmerin oder Teilnehmer anmelden. Wer sich in die Datenbank eintragen lässt, bekundet zunächst einmal Interesse. Eine Verpflichtung, dann wirklich an einer Studie teilzunehmen, gebe es nicht, sagen die Organisatoren. Die Datenbank soll nur der ersten Vermittlung dienen. Wie genau die Vermittlung über die Datenbank abläuft, wird vor der Anmeldung erklärt. Gesucht werden zum Beispiel auch Testpersonen für die zweite Phase der Impfstoffentwicklung in Dessau.

Mein Kollege Marcel Roth hat am Freitag gefragt, was Sie mit ihren Kindern erleben. Daraufhin schrieb uns Leserin Reinhild S. aus Magdeburg am Samstag eine sehr schöne E-Mail: Der Plan für den Sonntag lautete im Haus S. Weihnachtsplätzchen mit dem 7-jährigen Enkel zu backen – "natürlich mit gerechter Arbeitsteilung", fügte sie hinzu:



"Ich bin für den Teig, das Backen und Vorbereiten von Zuckerguss und Garnitur zuständig, mein Enkel kann sich dann komplett auf die künstlerische Gestaltung der Plätzchen konzentrieren.



Dazu werden wir, so laut es erlaubt ist, 'Weihnachten in Familie, Teil 1 und Teil 2' hören und natürlich mitsingen. Eine kleine Tradition, die ich bereits mit meinen Kindern eingeführt habe und die mir – gerade in diesem Jahr – sehr wichtig ist."