Corona-Daten-Newsletter | Montag, 18. Januar 2021 Es wird nicht alles gut beim Inzidenzwert 50

Ja, wir sind in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen weit von einer 50er-Inzidenz entfernt: In Thüringen liegt der Wert bei 274, in Sachsen bei 245 und in Sachsen-Anhalt bei 228.

Auf Landkreisebene sieht es teilweise noch schlimmer aus: Die deutschlandweit höchste Inzidenz hat derzeit der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit 495,2. Auch im Altenburger Land, in Mittelsachsen, in Hildburghausen und im Weimarer Land liegt die Inzidenz über 400 – also achtmal höher als die 50er-Marke.



Am nächsten am Ziel der 50er-Inzidenz liegt in Mitteldeutschland derzeit die Stadt Magdeburg mit einer Inzidenz (nach Stand des RKI) von 81,7, gefolgt vom Jerichower Land gleich nebenan, wo die Inzidenz 97,1 beträgt. Und auch das ist schon fast das Doppelte von 50.



Aber warum wollen oder sollen wir gerade den Inzidenzwert von 50 erreichen?

Mitte Oktober 2020 haben wir für Sachsen-Anhalt berichtet, dass zwei Landkreise den "kritischen Inzidenzwert" überschritten hatten. Die Landkreise waren der Burgenlandkreis und das Jerichower Land. Die 7-Tage Inzidenz lag damals bei 39,17 beziehungsweise 35,6.



Heute hat der Burgenlandkreis eine Inzidenz von 380,77 (Stand des Sozialministeriums Sachsen-Anhalt), also das Zehnfache des Oktoberwertes. Im Jerichower Land wurden in den letzten sieben Tag pro 100.000 Einwohner 110,5 positiv getestet, also etwa dreimal so viele.



Während wir im Oktober eine Inzidenz von 35 noch als "kritisch" wahrgenommen haben, hoffen wir derzeit, dass strenge Maßnahmen den Wert auf 50 runterbringen. Jetzt ist der Wert von 200 "kritisch", denn dann greift die 15-Kilometer-Regel. Aber auch 200 Infektionen pro Woche und pro 100.000 Einwohner sind längst an vielen Orten kein Schock mehr.



Leichtere Nachverfolgung bei Inzidenz unter 50?



Woher kommt denn aber diese 50? Das ZDF hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht.



Sie ist politisch festgelegt. Sie ist einfach ein – derzeit – relativ niedriger Wert, zu dem wir erstmal hinkommen wollen.



Angela Merkel begründete die 50 als Zielmarke einmal so, dass "damit die Nachverfolgung der Infektionsketten wieder möglich ist." Patrick Larscheid, der Leiter des Gesundheitsamtes Berlin Reinickendorf hingegen sagt, der Wert sei willkürlich und keine praktische Obergrenze: "50 Fälle können ganz furchtbar viele Fälle sein und 100 Fälle können ganz wenig Arbeit sein." Der Inzidenzwert 50 als imaginäre kritische Grenze sei willkürlich und habe keine wissenschaftliche Grundlage.



Die Alternativen



Klaus Stöhr, ein Virologe, der lange bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gearbeitet hat, sagt ebenfalls, dass die 50 nicht als Maßstab taugt. Der Wert sei nicht realistisch und demotivierend. Und: Es werde nicht alles gut, wenn dieser Wert erreicht würde.



SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hingegen würde den Wert eher noch herabsetzen auf 25, insbesondere mit Blick auf die Virus-Mutation.



Der Medizinstatistiker Gerd Antes sagte dem ZDF, es gebe bei den schweren Verläufen eine extreme Abhängigkeit vom Alter, die zu wenig beachtet würde. Die Herangehensweise zur Eindämmung des Coronavirus sei zu pauschal. Die Staffelung nach Alter wird im Inzidenzwert nicht widergespiegelt.