Corona-Daten-Newsletter | Montag, 17. August 2020 Zwischen 100 Prozent und Unsinn: Der Nutzen von Masken

Die Infektionszahlen steigen in den letzten Wochen wieder an und doch setzt hier und dort eine Art Sorglosigkeit ein. Zumindest ist das in meinem Umfeld so. Immer mehr Menschen geben sich wieder die Hände, umarmen sich gar. Und irgendwie ist das fast schon wieder normal. Ich werde wieder verstärkt mit großen Augen angeschaut, wenn ich statt dem Handschlag die Faust anbiete. Das war einmal anders. Jetzt habe ich den Eindruck, dass ich mich dafür wieder erklären müsste.



Und auch bei der Maske scheint der Umgang etwas laxer zu werden. Beim Einkaufen habe ich jugendliche Gruppen gesehen, die komplett ohne Mund-Nasen-Schutz im Laden unterwegs sind. In der Straßenbahn saßen Menschen ohne Maske oder (fast schon ein Klassiker) mit freier Nase. Wahrscheinlich haben Sie das alles auch so schon beobachtet. Zumindest aber die Kollegen von DER ZEIT. Deswegen haben sie sich in einem Artikel der Frage gewidmet: Wie ist denn nun der wissenschaftliche Stand um die Maske? Hilft sie? Hilft sie zu 100 Prozent? Oder gar nicht?