Corona-Newsletter | Montag, 29. Juni 2020 Corona-Tests für alle?

Einen schönen guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,



ich hoffe, Sie hatten einen entspannten Start in die neue Woche. Am vergangenen Wochenende ist Bayern in der Corona-Krise erneut vorgeprescht. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will in seinem Bundesland kostenfreie Corona-Tests für alle möglich machen – selbst dann, wenn gar keine Symptome vorliegen. Ist das sinnvoll? Und wie sehen die mitteldeutschen Länder das? Das ist eines der Themen im heutigen Newsletter.



Außerdem geht es unter anderem noch um Folgendes:





Warum die Infektionszahlen in den USA so stark steigen

Medien in der Krise: Analyse der Berichterstattung



Zunächst schauen wir aber, wie sich die Infektionszahlen entwickelt haben.