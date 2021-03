Corona-Daten-Newsletter | Montag, 1. März 2021 Neuer Impfstoff in Sicht

Heute im multimedialen Corona-Daten-Update: In den USA wurde ein neuer Impfstoff zugelassen. Die ersten vier Millionen Dosen wurden am Montag ausgeliefert. Und: In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind am Montag einige Lockerungen in Kraft getreten: Friseure haben um Mitternacht die Öffnung mit Sekt gefeiert, ein Blumenhändler hat noch Sorgen und eine Schule in Magdeburg ist Vorreiter bei Schnelltests.