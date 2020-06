Corona-Newsletter | Montag, 15. Juni 2020 Offene Grenzen und geschlossene Schulen

Bildrechte: MDR/Viktoria Schackow

Im Corona-Daten-Newsletter sprechen wir über die Schulschließungen in Magdeburg, über Schulöffnungen in Thüringen und über offene Grenzen. Und wir blicken düster in die wirtschaftliche Zukunft. Ein bisschen Hoffnung kommt von Weltraum-Wissenschaftlern.