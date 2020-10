Worum es geht



Länder, in denen mehr internationale Reisende unterwegs sind, haben höhere Covid-19-Todesfallzahlen, sagt die Studie der WZB. Inselstaaten etwa hätten im Gegensatz dazu niedrigere Sterblichkeitsraten. Das frühe Einführen von Reisebeschränkungen reduziere die Anzahl von Covid-19-Todesfällen.



181 Länder waren Teil der Untersuchung. Der Wissenschaftler hat Art und Zeitpunkt der Reisebeschränkungen mit der Anzahl der Todesfälle in Relation gesetzt.



Laut der Studie haben Länder, die früh Reisebeschränkungen eingeführt haben, eine etwa 62 Prozent niedrigere Sterberate für Covid-19-Patienten.



Reisebeschränkungen bedeuten dabei nicht nur Reiseverbote, sondern etwa auch Quarantäne-Auflagen und Testpflichten. Quarantäne-Auflagen für Einreisende seien dabei zielführender als Reiseverbote. Diese seien aber vor allem dann sinnvoll, wenn sie gezielt verhängt werden – also für Risikogebiete.



Ein Vergleich: Frankreich und Deutschland



Ein beispielhafter Vergleich von Koopman: Frankreich hat weltweit jedes Jahr die meisten Touristen im Land – 87 Millionen. Deutschland liegt auf Platz 7 im Ranking um die meisten Touristen mit 37 Millionen. Laut Modell des Berliner Wissenschaftlers müsste Frankreich 17.4 Tote mehr pro 100.000 Einwohner haben. Tatsächlich waren es viel mehr. Am 30. Juni 2020 lag die Zahl der Covid-19-Todesfälle bei 45 pro 100.000 Einwohner, in Deutschland bei 11 pro 100.000 Einwohner.



Wichtige Faktoren



Vor allem ins Land kommende Touristen hätten in am meisten zur Verbreitung des Coronavirus beigetragen, nicht Reiserückkehrer. Die Verbreitung des Virus durch Reiserückkehrer aus Skigebieten, wie in Deutschland, ist demnach die Ausnahme gewesen.



Auch andere Faktoren haben laut Studie eine Rolle gespielt, etwa Wohlstand gemessen am Bruttoinlandsprodukt und Staatsform, etwa weil sich wohlhabende Länder umfänglich Tests leisten können.



Der Zeitpunkt für Reisebeschränkungen sei wichtig: Nachdem die Verbreitung im Inland eine gewisse Schwelle überschreitet, hätten Reisebeschränkungen keinen so großen Einfluss mehr.