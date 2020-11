Auch ihr Mann, ihr Bruder, ihre Schwester und ihr Sohn werden krank. Ihre Schwester muss heute mit 46 Prozent ihres Lungenvolumens leben. Ihr Sohn fühlte sich nur ein, zwei Tage schlapp, hat aber seinen Geruchssinn verloren. Seinen Beruf als Koch hat er erst einmal aufgegeben. Eine einzige Familie zeigt also, was typische Langzeitfolgen sein können:

Lungenprobleme,

neurologische Störungen,

Herzrhythmusstörungen,

Gefäßerkrankungen

Autoimmunerkrankungen

Möglich sind auch Husten, Kurzatmigkeit, Brustdruck, Durchfall, Herzrasen, Hautauschläge, Durchfall und eine permanente Müdigkeit.



Also nix mit "nur 'ne Grippe": Diese Organe greift Influenza nicht an.



Schätzungsweise gibt es deutschlandweit 50-Tausend Menschen mit einer Long-Covid-Erkrankung. Oft trifft es besonders die, die nicht so schwer krank waren.



Gerade Erschöpfungszustände sind nach verschiedenen Virusinfektionen bekannt, Fatigue nennen das die Ärzte (Das wird übrigens französisch *faʹtiːg* ausgesprochen). Und es gibt sogar eine Spezialambulanz an der Charité dafür.



Sie wird geleitet von Carmen Scheibenbogen. Sie sagte dem WDR: "Wir haben immer mehr Patienten gesehen – auch jüngere Patienten, die anfangs gar nicht so eine schwere Infektion haben – mit anhaltenden Symptomen. Viele von denen sind richtig krank und können nicht mehr arbeiten." Sie empfiehlt: Wer sich nach vier Wochen nicht gesund fühlt, soll zum Hausarzt gehen, nach mehr als drei Monate sollte man eine Spezialambulanz aufsuchen.



Den Fernsehbericht und das Interview mit der Expertin können Sie hier sehen.



Das macht dieses blöde Virus jetzt noch blöder, finde ich. Haben Sie Erfahrungen mit Corona-Langzeitfolgen? corona-newsletter@mdr.de