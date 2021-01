Corona-Daten-Newsletter | Montag, 4. Januar 2021 Impfungen – Nichts Genaues weiß man nicht

Guten Abend, liebe Newsletterfreunde,



herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Newsletters im neuen Jahr 2021. Ich hoffe, dass Sie sich über den Jahreswechsel hinweg ein wenig entspannen konnten und Sie vielleicht Zeit für sich selbst oder für ihre Familie und Freude gefunden haben. Und, dass für Sie auch andere Themen wichtig geworden sind – jenseits der Entwicklungen rund um Corona und Covid-19.



Ich selbst hatte mir das fest im Rahmen des Möglichen vorgenommen – und war überrascht, wie viel Raum das Corona-Thema trotzdem in Gesprächen, Besuchen und in der Freizeit eingenommen hat. Was darf man gerade, was nicht? Kann ich irgendwo hin fahren, um den ersten Schneefall zu genießen? Was sagen die aktuellen Zahlen und warum gibt es immer noch diesen Meldeverzug? Wo und wie kann man einen Schnelltest machen, um zumindest etwas sicherer zu sein, dass man niemanden gefährdet?



Wie ist es Ihnen damit ergangen? Schreiben Sie uns gern an Corona-Newsletter@mdr.de.



Sie fragen Sich vielleicht, was es mit dem Spruch im Titel: "Nichts Genaues weiß man nicht" auf sich hat? Laut Deutsche Welle steht die Floskel dafür, dass man zwar weiß, dass etwas ist, aber nicht wirklich was konkret. Mir geht es gerade so bei dem Thema Impfungen. Es wird geimpft, aber reichen die bestellten Dosen? Wer informiert wen, wann wo geimpft wird?



Einige von Ihnen haben uns auch solche Fragen gestellt. Heute möchte ich die erste Ausgabe des Newsletters dafür nutzen, möglichst Antworten darauf zu finden – auch wenn sie zum jetzigen Zeitpunkt zumindest noch unbefriedigend sein werden.