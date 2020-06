Corona-Newsletter | Montag, 22. Juni 2020 Warum die Infektionsrate so hoch ist

Wenn Sie ihn noch nicht lesen konnten, hier können Sie noch einmal in die Themen von letzten Freitag schauen – es ging um Konjunkturprognosen, einen Impfstoffkandidaten gegen das Corona-Virus und das Infektionsgeschehen bei dem Schlachtbetrieb Tönnies im Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen.

Die Zahlen, dich dazu am Wochenende gelesen habe, klingen schwindelerregend: Am Sonntag wurde ein R-Wert von 2,03 mit einer Unsicherheit von 1,60 – 2,49 berichtet (Sie wissen nicht mehr, was der R-Wert ist und wie er einzuschätzen ist? Keine Sorge, ich versuche es gleich noch einmal zu erklären.), Schulen müssen wieder schließen (beispielsweise in Magdeburg und im Landkreis Mittelsachen) und in Israel wird von einer zweiten Welle gesprochen.