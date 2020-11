Knapp über 11.000 neu positiv auf das Coronavirus getestet Menschen: Damit hat sich diese Zahl im Vergleich zum Newsletter vom Freitag fast halbiert. Aber es ist natürlich – wie immer an einem Montag – der Meldeverzug zu berücksichtigen. Wie sehr die Zahlen tatsächlich zurückgegangen sind, wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen, wenn die Landkreise die Werte vom Wochenende nachgemeldet haben.



Doch das ist nicht der einzige Grund, warum diese Zahlen immer auch eingeordnet bzw. richtig bezeichnet werden müssen. Die Zahlen sind nicht die tatsächlichen Infektionszahlen, die Dunkelziffer kennt niemand. "Denn die Zahlen, die täglich gemeldet werden, sind […] Meldezahlen", schreibt der Journalist Hinnerk Feldwisch-Drentrup schon im Sommer in einem Artikel bei Übermedien. "Das RKI meldet gerade nicht die echte Zahl der Infektionen, sondern die Zahl der durch Tests bestätigten Fälle", so Feldwisch-Drentrup weiter.



Deswegen sprechen wir von "positiv auf Corona Getesteten" oder "aktiven Fällen". Damit versuchen wir die Zahlen direkt richtig für Sie zu bezeichnen. Aber natürlich sind uns da auch Fehler und Ungenauigkeiten passiert. Wir haben aber beinahe täglich darüber diskutiert. Was ist die richtige Bezeichnung? Welche Zahlen sind die wichtigen? Welche Zahlen helfen Ihnen am besten, die Situation einzuordnen? Und wenn Sie sich einen unserer ersten Newsletter ansehen, werden Sie feststellen, damals haben wir einige Zahlen noch anders bezeichnet oder auch andere Werte für Sie angegeben. So hatten wir beispielsweise anfangs noch nicht die "aktiven Fälle" genannt oder die Anzahl der beatmeten Patienten angegeben. Das hat sich alles im Laufe des Jahres entwickelt.



Es ist also wichtig, wenn Sie sich Zahlen ansehen, dass Sie sich die Begrifflichkeiten genau ansehen bzw. dass wir, so klar wie möglich in der Bezeichnung und Einordung sind.



Der Kollege Feldwisch-Drentrup hat sich in seinem Artikel noch mit weiteren Ungenauigkeiten und Fehlern beschäftigt, die bei den Zahlen passieren können. Zum Beispiel damit, warum es so schwer ist, die Zahlen unterschiedlicher Länder zu vergleichen.