Wie ungefähr alles in diesem Jahr wirbelt Corona auch unsere Weihnachtspläne durcheinander. Mein Kollege Marcel Roth hatte Sie am Freitag gebeten, uns eine Mail zu schicken, wie Sie Weihnachten feiern.

Die meisten von Ihnen haben erzählt, dass sie im engsten Familienkreis feiern. Das heißt, meist feiern die Eltern mit den Kindern. Weitere Verwandte, insbesondere die Großeltern, sollen über die Feiertage angerufen, aber nicht besucht werden. Für Cornelia R. ist das übrigens nicht wegen Corona so. Sie feiert immer im engsten Kreis, weil sie es als Kind kannte, dass immer mit allen Verwandten gefeiert wurde. Sie schreibt: "Das war sehr stressig und wenig festlich und mit viel Reisezeit im Auto verbunden."

Auch Daniela J. feiert in diesem Jahr nur mit Partner und den zwei erwachsenen Kindern. Normalerweise werden auch die Großeltern besucht. Aber sie sieht darin auch eine positive Seite: "Es wird unser erstes Weihnachten nur für uns Vier allein ohne Hetze von Einem zum Anderen und das hat durchaus auch seinen Reiz."

Christina T. dagegen feiert im ganz kleinen Kreis, nur mit dem Partner, sowohl Weihnachten als auch Silvester. Die Kinder und Enkel würden unter sich bleiben. Sie schreibt, dass sie in diesem Jahr leider ihre Mutter im Heim nicht besuchen darf. Sie sagt dazu: "Keiner darf rein, nagt alles sehr an meiner Seele, macht krank."

Auch Wolfgang R. feiert nur mit seiner Partnerin und vielleicht noch mit seiner erwachsenen Tochter. Er findet, dass sehr viel Rummel um das Weihnachtsfest gemacht wird, obwohl es doch eigentlich eine heilige, stille Feier sein sollte. Er lag selbst vor zwei Jahren wegen einer Lungenembolie auf der Intensivstation. Deswegen ist ihm der Schutz vor dem Coronavirus wichtig und dass die Schutzmaßnahmen eingehalten werden. "Die Politik kann uns nur raten, was zu tun ist, stemmen müssen wir – die Menschheit – die Pandemie", schreibt er.



Und: "Es wird doch vielleicht einmal in unserer modernen Zeit möglich sein, ein ruhiges Fest im kleinen Kreis sowie einen Jahreswechsel ohne Tramrah zu erleben, vielleicht schaffen wir es, eine Kurve hizubekommen, dass es im nächsten Jahr wieder ein Weihnachtsfest gibt und vor allem mit all den Angehörigen und Freunden, die durch unsere AHA-Regeln und Maßnahmen, die Ansteckung einzudämmen, noch da sind."

Dem kann ich nichts hinzufügen.

Die Corona-Pandemie beeinflusst auch, wie wir in diesem Jahr Weihnachten feiern. Bildrechte: dpa

Ich hatte ja angekündigt, dass ich auch erzähle, wie ich in diesem Jahr Weihnachten verbringe. Tatsächlich nicht so anders wie in anderen Jahren: mit meinen Eltern und meinem Bruder. Wir feiern schon sehr lange und gerne nur zu viert, weil meine Familie über ganz Deutschland verteilt lebt. Weil ich im Homeoffice arbeiten kann, hatte ich auch das Glück, dass ich für die letzten Tage in freiwillige Selbstisolation gehen konnte. Ich war also nur im Supermarkt. Allerdings muss ich zu meinen Eltern drei Stunden mit dem Zug fahren, was leider ein Infektionsrisiko ist.



Wenn ich bei meinen Eltern bin, sollte das Risiko ziemlich gering sein. Denn sie wohnen im Landkreis mit der derzeit deutschlandweit niedrigsten 7-Tage-Inzidenz von gerade mal 23,8 laut RKI: Uelzen in Niedersachsen. (Jaaa, in Uelzen ist zugegeben auch nicht viel los. Aber eine abgelegene Insel ist der Landkreis auch nicht. Die Menschen dort verhalten sich offenbar einfach sehr verantwortungsvoll, was mich wirklich freut!)