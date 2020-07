Corona-Newsletter | Montag, 13. Juli 2020 Wie immun wir sind

Einen schönen guten Abend, liebe Leserinnen und liebe Leser,



ich hoffe, Sie hatten ein wunderbar sommerliches Wochenende. Ich zumindest durfte es genießen – mit Fahrradfahren, Besuch von Freunden und Hörspielhören in einem Park. Spannend war für mich, wie man sich im Moment begegnen kann und wie das Thema Corona die Gespräche beeinflusst. Aber davon weiter unten im Newsletter ein wenig mehr.



Heute möchte ich vor allem auf folgendes Thema eingehen: Die Frage nach der Immunität gegen das Corona-Virus, nachdem man an Covid-19 erkrankt war.



Anscheinend, so zeigen es wohl erste Ergebnisse und Untersuchungen, können nicht so viele Antikörper nach einiger Zeit nachgewiesen werden, wie man es sich wünschen würde. Sie merken aber schon, ich benutze in diesem Zusammenhang noch viel: "könnte" und "wohl". Einen definitiven Zusammenhang und wasserfeste Erkenntnisse haben die Wissenschaftler noch nicht.



Außerdem kurz eingeschoben: Das RKI teilte mit, wie oft die Corona-Warn-App bisher theoretisch schon andere vor einem Kontakt mit einer infizierten Person hat warnen können.