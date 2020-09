Corona-Daten-Newsletter | Montag, 21. September 2020 Winter is coming

Es ist eine Phase der Pandemie, die uns wieder sehr herausfordert und in der sich entscheidet, wie wir in die Winter- und Herbstmonate hineingehen, in denen manches schwieriger sein wird als mit den Möglichkeiten des Sommers draußen.

Das sagte heute Regierungssprecher Steffen Seibert und berichtete, worum es im Corona-Kabinett noch ging. Zum Beispiel um die Einreise aus Risikogebieten. Die Bundespolizei will an den Flughäfen die Aussteigerkarten mit den Pässen abgleichen. Wer aus Risikogebieten kommt, muss mindestens fünf Tage in Quarantäne. Eine Muster-Quarantäne-Verordnung sei in Arbeit.



Eine Frage, die niemand beantworten konnte: Wie viele Menschen in Deutschland eigentlich gerade in Quarantäne sind. Mal sehen, vielleicht bekommen wir in den nächsten Tagen eine Zahl heraus.