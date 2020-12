Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 8. Dezember 2020 Der harte Lockdown kommt – mindestens in Sachsen

eine 90-jährige Britin ist heute ein bisschen berühmt geworden. Sie ist die erste Person gewesen, die außerhalb von Studien den Impfstoff von Biontech und Pfizer bekommen hat. Ihr Foto ging um die Welt. In Großbritannien startete mit dieser Frau namens Margaret Keenan die Impf-Kampagne. Nun werden 400.000 Briten geimpft. In der EU läuft das Zulassungsverfahren noch.



Mein Kollege Marcel Roth, der hier auch regelmäßig für Sie schreibt, hat im New York Magazine einen Artikel gefunden. Darin steht das genaue Datum, an dem das Design für den Moderna-Impfstoff, der ebenfalls die Zulassung in der EU beantragt hat, fertig gewesen sein soll. Und wie lange die Wissenschaftler gebraucht haben, um das Design zu entwickeln. Die Kinnlade ist uns wohl beiden herunter gefallen. Was glauben Sie? Ich löse auf, bevor ich Sie wieder verabschiede.



Wir blicken heute auf die Ankündigungen verschärfter Maßnahmen. Zuerst aber zeige ich Ihnen ein Foto von Margaret Keenan, die nun ihre erste Spritze bekommen hat und in zwei Wochen noch zur Nachimpfung muss. Und wir blicken auf die aktuellen Zahlen.