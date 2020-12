Bevor dieser Newsletter gleich endet, habe ich noch einen Nachtrag von gestern für Sie: Sie erinnern sich vielleicht – wir hatten in den vergangenen Tagen über Ihre Tipps gesprochen, nicht Corona-müde zu werden. Dazu hat mich gestern noch ein Tipp einer Leserin erreicht, den ich an dieser Stelle gern mit Ihnen teilen möchte. Unsere Leserin – sie möchte gern anonym bleiben – schreibt, dass sie drei Wege hat, um mit diesen blöden Corona-Wochen umzugehen: Situation annehmen. Dankbar sein. Aktiv werden. Ich fand diese Tipps so gelungen, dass ich sie hier kurz noch etwas ausführen möchte:

Die Situation annehmen

Unsere Leserin schreibt: Jeder darf in unserem demokratischen Staat seine Meinung sagen und mitbestimmen, wenn niemand zu Schaden kommt. "So haben wir zum Glück auch eine demokratische Regierung. Ich darf unserer Regierung also vertrauen, dass sie gut abwägt und danach Entscheidungen trifft, die nach derzeitigem Kenntnisstand als die bestmöglichen in der jetzigen Situation erscheinen. Folglich kann ich mich der Corona-Situation 'ergeben', das Beste draus machen und mich an die Regeln halten, auch wenn ich persönlich vielleicht manches anders entscheiden würde."



Dankbar sein

Und weiter schreibt sie: Es gibt immer etwas, wofür man danken kann. "Wer anfängt, schon morgens zu überlegen, wofür er dankbar sein kann, wird merken, wie viele positive Dinge es im eigenen Leben gibt."



Aktiv werden

"Trotz Corona-Einschränkungen gibt es unzählige Dinge, die man machen kann", schreibt unsere Leserin. Ein neues Hobby entdecken – in der Nachbarschaft helfen, anrufen statt treffen und noch vieles mehr. Das sind schöne Ansätze, wie ich finde. Danke dafür! Am Sonntag ist nicht nur zweiter Advent. Auch der Nikolaus kommt. Bildrechte: Colourbox

