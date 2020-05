Das Ironische ist ja: Der Lockdown war offensichtlich erfolgreich. Das zeigen ja auch neuere Studien, jüngst die gerade viel diskutierte Arbeit von Viola Priesemann und ihren Kollegen am Göttinger Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. In Deutschland konnte man aufgrund des Lockdowns nicht die katastrophalen Zustände wie in Italien oder Spanien beobachten. Deshalb gehen jetzt viele auf die Straße und sagen: Die Einschränkungen waren viel zu massiv.

Dieser Erfolg, dass die Todeszahlen glücklicherweise nicht so hoch waren wie in anderen Ländern, dass die Fallzahlen zurückgehen, sorgt dafür, dass die Maßnahmen erst recht in Frage gestellt werden. Manche sagen, dass das komplett übertrieben war. Aber hinter den Maßnahmen steckte ja ein Vorsorgegedanke, damit nie so eine Situation eintritt wie beispielsweise in Italien, wo Menschen gestorben sind, weil sie nicht entsprechend behandelt werden konnten.

Das heißt: Die Bundesregierung konnte von vornherein nur verlieren?

Wenn die Politik nicht gehandelt hätte und wir hätten so schlimme Zahlen, dann würde es Proteste geben, weil die Politik die Wissenschaft nicht ernst genommen hat. Wenn in einem hochentwickelten Industrieland wie Deutschland mit seinem oft als hervorragend dargestellten Gesundheitssystem durch eine Krankheit sehr viele Menschen gestorben wären, hätte das auch zu Kritik geführt. Deshalb muss man die Politik ein bisschen in Schutz nehmen.

Dass solch eine Pandemie kommt, wurde zwar vorher in Szenarien durchgespielt, aber als es uns dann wirklich ereilt hat, war es nicht so, dass die Politik jetzt einfach in ihrem Kochbuch nachschlagen und ein Lösungsrezept heraussuchen musste. Da war auch eine große Unsicherheit dabei, insbesondere, da es sich um einen neuartigen Erregertyp handelt, über dessen Gefährlichkeit und Langzeitfolgen noch kaum Wissen vorhanden war.

Wie erklären Sie sich, dass die Proteste offensichtlich gerade jetzt zunehmen, obwohl immer mehr Maßnahmen gelockert werden?

Das ist in der Tat widersprüchlich. Allein die Tatsache, dass man protestieren darf, zeigt ja, dass die Einschränkung der Grundrechte gar nicht so einschränkend ist. Aber ich glaube, es hängt sich viel an einem Symbol auf: der Maskenpflicht. Die ist ja wirklich wissenschaftlich umstritten. Da haben die Demonstranten etwas gefunden, das sie als Symbol dafür verwenden, dass die Politik unsere Freiheit über die Maße einschränkt. Anhand dessen kann man sich gut seine persönlichen Feindbilder zurechtlegen.