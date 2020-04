Jens Ruhnke (links) blickt positiv in die Zukunft. Bildrechte: MDR/Daniel George

Jens Ruhnke, Spargelbauer aus Cobbel, blickte vor einigen Wochen noch pessimistisch in die Zukunft. Das hat sich nun geändert. In seinem Betrieb habe sich die angespannte Lage verbessert – was auch an genug polnischen Saisonsarbeitskräften liegt, die bei ihm arbeiten. Wie Ruhnke berichtet, komme glücklicherweise hinzu, dass der Spargel in diesem Jahr nicht so früh komme, wie in anderen Jahren. Ging er vor drei Wochen noch vom Schlimmsten aus, sagt er jetzt: "Wir sind sehr froh. Uns fällt ein Stein vom Herzen."