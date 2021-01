Typisches Bild, auch nach den Ferien: Sachsen-Anhalts Schulen bleiben weitestgehend zu. Bildrechte: MDR/PantherMedia/Martin Benik

Sachsen-Anhalts Landesregierung hatte am Dienstagabend – nach einer weiteren Bund-Länder-Konferenz – beschlossen, dass die Schulen im Land wegen der anhaltenden Infektionslage geschlossen werden. Allerdings gibt es Ausnahmen: Schüler der Abschlussklassen sollen möglichst in Präsenz unterrichtet werden – das betrifft laut Bildungsministerium den Hauptschulabschluss in Klasse 9, den Realschulabschluss in Klasse 10, sowie das Abitur in den Klassen 12 oder 13. Zudem soll für Kinder bis 12 Jahre bei Anspruch eine Notbetreuung angeboten werden. Für alle anderen Schüler soll Fernunterricht angeboten werden, also mit Aufgaben, die zu Hause bearbeitet werden können. Laut Bildungsminister Tullner sollen sich die zuletzt von Eltern beklagten Ausfälle der Lernplattform "Moodle" nicht wiederholen. Ein Teil sei bereits auf neue Server umgezogen. Allerdings erklärte Tullner im MDR: "ausschließen kann man Pannen natürlich nie".