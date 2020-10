In mehreren Schulen in Sachsen-Anhalt müssen Kinder ab Montag zumindest auf dem Schulgelände und im Gebäude einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Der Unterricht ist davon aber ausgenommen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

In den Schulen in Sachsen-Anhalt gelten nach Ende der Herbstferien am Montag unterschiedliche Regeln, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Einzelne Landkreise – darunter der Burgenlandkreis – haben für den Schulstart eine Maskenpflicht für Schulgelände und Schulgebäude verhängt. In einer Allgemeinverfügung heißt es, nur im Unterricht dürfe die Maske abgelegt werden. Die Pflicht gilt demnach auch für Horte im Burgenlandkreis.

Eine Maskenpflicht an Schulen gilt auch in Halle. Das hatte die Stadt schon Mitte der Woche verkündet – noch bevor die sogenannte 7-Tage-Inzidenz von 50 in der Saalestadt überschritten worden war. Auch in den Schulen der Saalestadt darf die Maske im Klassenzimmer abgenommen werden. Es gebe aber einzelne weiterführende Schulen, an denen Jugendliche den Mund-Nasen-Schutz auch während des Unterrichts tragen müssten, sagte am Sonntag Halles Beigeordnete für Bildung und Soziales, Katharina Brederlow. Brederlow zufolge können die Schulleitungen darüber eigenmächtig entscheiden. Welche Schulen das betrifft, teilte die Stadt nicht mit.

Regelbetrieb an den Schulen soll aufrechterhalten werden