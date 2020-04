Gesundheitsministerin Grimm-Benne betont jedoch in ihrem Brief zu den Osterfeiertagen noch einmal, dass insbesondere ältere Menschen vor dem Virus geschützt werden sollten. "Es ist schwer, eine Zeit lang nicht die Menschen sehen zu können, die einem am meisten bedeuten. Doch: Sie helfen momentan ihren Lieben am besten, wenn Sie auf möglichst viele Kontakte verzichten. Insbesondere ältere Menschen gehören zur Risikogruppe und sollten daher besonders vor einer Infektion geschützt werden", so die Ministerin in ihrem Schreiben.

Motorradausflüge mit mehreren werden laut Sozialministerium als Freizeitreisen gewertet – und sind deswegen nicht erlaubt. Bildrechte: dpa

Ein Sprecher des Sozialministeriums sagte MDR SACHSEN-ANHALT: Grundsätzlich sind Reisen in Sachsen-Anhalt aus Freizeitgründen nicht erlaubt. Das Wandern im Harz – beispielsweise von Magdeburg aus – sei jedoch nicht verboten, in den Verordnungen sei das nicht explizit untersagt. Betont wird: Diese Fahrten sind jedoch nicht empfohlen. Es bestehe die Gefahr, dass sich viele Menschen an besonders schönen Orten treffen. Damit habe das Virus die Chance, sich auszubreiten.



In Paragraf 18, Absatz 4, Abschnitt 10 der Verordnung wird als triftiger Grund zum Verlassen der Wohnung außerdem genannt: "Sport und Bewegung an der frischen Luft, allerdings nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes und ohne jede sonstige Gruppenbildung." Eine genaue Distanz der Strecke für die Bewegung an der frischen Luft sei nicht definiert, so der Sprecher des Ministeriums.