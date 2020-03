Halles Oberbürgermeister Wiegand kritisiert die Landesregierung wegen ihres Umgangs mit dem Coronavirus. Bildrechte: MDR

Halle hat am Dienstagabend wegen des Coronavirus den Katastrophenfall ausgerufen. Laut Oberbürgermeister Wiegand können damit wirksamere Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie getroffen werden. Er kritisierte in diesem Zusammenhang die Landesregierung. Die am Dienstag beschlossene Verordnung erlaube zu viele Ausnahmen etwa bei den Öffnungszeiten von Gaststätten und der Teilnehmerzahl von Veranstaltungen. Das werde der aktuellen Lage, gerade in Großstädten, nicht gerecht, sagte Wiegand. Welche Maßnahmen Halle nun konkret erlassen will, teilte der OB nicht mit. Laut Katastrophenschutzgesetz hat Wiegand weitreichende Handlungsmöglichkeiten. So könnte er etwa Sperrgebiete in Halle einrichten lassen.