Newsblog Aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus in Sachsen-Anhalt

Die Asklepios-Klinik in Weißenfels will ab sofort nur noch zwei Angehörige pro Tag gestatten. Das Krankenhaus in Zerbst erlaubt gar keine Besucher mehr. Dort hatte es einen Coronavirus-Fall gegeben. Auch in Magdeburg empfehlen die Behörden, Besuchszeiten in Kliniken und Altenheimen zu begrenzen.



