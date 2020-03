Das Coronavirus macht auch vor Tierheimen nicht halt. Bildrechte: MDR/Annett Müller

Die Corona-Krise legt auch immer mehr Tierheime lahm. Die Einrichtungen in Anhalt und Wittenberg nehmen beispielweise ab sofort keine Hunde, Katzen oder Vögel mehr an. Das Tierheim in Magdeburg ist bereits seit Mittwoch komplett geschlossen. Diese Schutzmaßnahme soll die Ausbreitung des Coronavirus verhindern. Selbst Futterspenden werden nicht mehr angenommen. In Wittenberg nimmt das Tierheim nur noch Fundtiere auf. Allerdings helfe man dabei, Haustiere an eine Tierpension zu vermitteln. In Bundesländern mit vielen Corona-Infizierten - zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und Bayern - waren zuletzt verstärkt Hunde, Katzen, Vögel und Nager in Tierheimen abgegeben worden.