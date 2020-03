Am Klinikum in Dessau werden heute die Testergebnisse von rund 50 Patienten und Mitarbeitern erwartet. Sie sind auf das Coronavirus getestet worden, weil das Virus zuvor bei einer jungen Pflegefachkraft auf Station nachgewiesen worden war.

Nach einer Sondersitzung am Nachmittag wird Ministerpräsident Haseloff über die aktuelle Maßnahmen im Land informieren (Archivbild). Bildrechte: MDR/Marko Litzenberg

Sachsen-Anhalts Landesregierung will heute bei einem Krisentreffen über die Folgen der Epidemie beraten. Dabei soll es auch um mögliche Schulschließungen gehen. Bildungsminister Tullner bereite in einem Brief alle Lehrer vorsorglich auf Schließungen vor. Nach der Sitzung wird es 15:30 Uhr eine Pressekonferenz geben, die wir Ihnen per Livestream anbieten.



Unterdessen wollen immer mehr Bundesländer ihre Schulen und Kitas schließen. Nach dem Saarland, Berlin und Schleswig-Holstein kündigte nun auch Niedersachsen diesen Schritt an. Medienberichten zufolge plant das auch Bayern.