Pflegebedürftige in Pflegeheimen dürfen bis einschließlich 19. April keinen Besuch bekommen. Auch das steht in der zweiten Verordnung des Landes , die neue Regeln zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie beinhaltet. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sagte, so soll eine "bestimmte Bevölkerungsgruppe" geschützt werden. Den Sachsen-Anhaltern schlug sie vor, den Großeltern einen Brief zu schreiben oder Blumen zu schicken. Allerdings: Keine Regel ohne Ausnahmen. Demnach können pflegebedürftige Menschen in Ausnahmen besucht werden, wenn aus medizinischen oder ethisch-sozialen ein "berechtigtes Interesse" besteht.

Verbot auch in Behinderten-Werkstätten und Wohngemeinschaften Das Besuchsverbot gilt auch in Werkstätten für behinderte Menschen und in sogenannten anbieterverantworteten Wohngemeinschaften, teilte das Land mit. Auch in der Tagespflege gibt es Änderungen.

Die Warteschlange an der Supermarkt-Kasse soll möglichst kurz sein. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Kunden in Supermärkten, Drogerien, Postfilialen, Banken und Baumärkten in Sachsen-Anhalt müssen sich ab sofort auf mögliche Einlasskontrollen einstellen. Eine am Dienstag verkündete Verordnung des Landes sieht vor, dass nur noch eine bestimmte Zahl an Kunden zur gleichen Zeit im Geschäft sein darf. Konkret geht es darum, dass nie mehr als ein Kunde je zehn Quadratmeter im Laden ist. So soll der Sicherheitsabstand von 1,5 Meter gewährleistet werden.



Das Land rief Supermarkt-Betreiber dazu auf, Warteschlangen an Kassen möglichst kurz zu halten. Unklar ist noch, wie die Märkte die neuen Regeln umsetzen. Einlasskontrollen scheinen der gängigste Weg.