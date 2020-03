Der Landkreis Stendal meldet seinen ersten bestätigten Corona-Patienten. Das hat das Stendaler Gesundheitsamt am Sonntagabend mitgeteilt. Es betreffe einen Mann, der am Freitag aus einem Skiurlaub in Österreich zurückgekehrt ist. Da er sich unwohl fühlte, wandte er sich unmittelbar nach seiner Heimkehr an die Magdeburger Fieberambulanz. Nachdem das positive Testergebnis vorlag, sei dem Mann sofortige häusliche Quarantäne angeordnet worden, diese gelte auch für seine fünf Freunde, die mit ihm in einem Kleinbus gereist waren.