Der Hasselbachplatz ist das Kneipenviertel in Magdeburg. Im Moment sind die meisten Bars und Kneipen allerdings geschlossen . Die Folge: Einnahmen brechen weg, für Künstler wie auch für das Café Central. Das hat sich aber etwas ausgedacht, um etwas entgegenzusetzen. Am Wochenende wurde dort die erste Ausgabe "Central Digital" live per Facebook gestreamt. DJ Chris Renard legte auf, Hunderte sahen zu. Und: Beim Sammeln des "virtuellen Trinkgeldes" kamen 250 Euro zusammen. Die kommen jetzt dem Künstler und der Bar zugute.

Wegen geschlossener Grenzen fehlen vielen Landwirten die Erntehelfer. Insgesamt ist die Rede von zu 300.000 fehlenden Arbeitskräften. Das Bundeslandwirtschaftsministerium will dem entgegensteuern. Am Montag soll ein Job-Portal für Erntehelfer aufgesetzt werden, kündigte Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner in der "Bild am Sonntag" an. Name: "Das Land hilft". Klöckner sagte der Zeitung, verpasste Ernten könne man nicht nachholen. Was nicht in die Erde komme, könne auch nicht geerntet werden.