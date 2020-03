In Sachsen-Anhalt ist auch am Mittwoch die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten gestiegen. Laut Sozialministerium gibt es im Land nun mindestens 133 Fälle. 28 mehr als am Dienstag. In Halle gibt es den ersten Covid-19 Intensivpatienten. Wie Oberbürgermeister Wiegand mitteilte, wird der Patient im Krankenhaus Martha-Maria in Halle-Dölau betreut. Die meisten Corona-Fälle gibt es in Halle, Magdeburg und dem Landkreis Börde.