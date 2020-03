Die ersten Tafeln stellen wegen der Corona-Krise ihre Arbeit ein. In Quedlinburg, Halberstadt und Wernigerode werden vier Wochen lang keine Lebensmittel ausgegeben. Mit der Maßnahme sollen Helfer und Kunden, die überwiegend wegen ihres Alters zur Risikogruppe gehören, geschützt werden, begründete Andreas Steppuhn, Landesvorsitzende der Tafeln in Sachsen Anhalt. Außerdem werden weniger Lebensmittel gespendet.

In Magdeburg entsteht eine neue Fieberambulanz. Wie der Amtsarzt Eike Hennig mitteilte, sollen dort drei Ärzte und Schwestern arbeiten. Dort können Menschen sich auf das Virus testen lassen. Getestet werden aber nur diejenigen, die begründete Verdachtsfälle sind weil sie etwa in einem Risikogebiet waren.

Wie der Amtsarzt Eike Hennig versicherte, ist die gesundheitliche Lage in Magdeburg stabil, "es gibt keine Grund für Unruhe". Aktuell seien in der Stadt zehn Fälle bestätigt. Es gehe darum, die Infektionszahlen in die Länge zu ziehen, damit möglichst wenig Intensivpatientengleichzeitig zu behandeln sind.

In Halle gilt in allen Krankenhäusern ein Besuchsverbot. Das ist die erste abgestimmte Maßnahme des neu gebildeten Krisenstabs. Damit sollen Patienten und Mitarbeiter vor dem Virus geschützt werden.

In Magdeburg werden die Besuchszeiten in den Kliniken und Altenheimen deutlich verkürzt. Der Leiter des Gesundheitsamtes, Hennig, sagte, er rechne in der Stadt mit steigenden Infektionszahlen. Er mache sich Sorgen, weil Magdeburg mit 50 nur so wenige Intensivbetten habe. Im Notfall müssten die Landkreise aushelfen.