Der hallesche Oberbürgermeister Bernd Wiegand hat Einwohnern in der Corona-Krise empfohlen, das Haus nur noch für dringende Angelegenheiten zu verlassen – also den Weg zur Arbeit, zum Einkauf oder zur Hilfe für andere Menschen. Wiegand rief die Mitbürger auf, die angeordneten Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen. Zuletzt habe es zahlreiche Verstöße gegeben. Halle hatte diese Woche den Katastrophenfall ausgerufen .

Das Coronavirus legt unser gesellschaftliches Leben weitgehend lahm. Davon betroffen sind auch Hochzeiten. Einige Standesämter in Sachsen-Anhalt sind in diesen Tagen nur noch elektronisch oder telefonisch erreichbar. Das weitaus größere Problem sind einer Umfrage zufolge aber die Locations, in denen gefeiert werden sollte: Sie fallen nun oft weg, große Partys sind ebenso verboten.