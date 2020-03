10:23 Uhr | Hilfe der Bundeswehr in der Corona-Krise

Hilfe von der Bundeswehr in der Corona-Krisew hat die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) angekündigt. Sie sagte der "Welt am Sonntag", es werde so geplant, dass alle kritischen Bereiche abgedeckt werden könnten. Reservisten seien aufgerufen worden, um in den Bundeswehrkrankenhäusern mitzuhelfen. Schon jetzt leiste die Bundeswehr Amtshilfe für das Bundesgesundheitsministerium. Man beschaffe Atemschutzmasken, Schutzanzüge und Medikamente.

09:55 Uhr | Kinder-Notbetreuung nicht für alle in Sachsen-Anhalt

Nicht alle Eltern werden die Notbetreuung für Kinder in Sachsen-Anhalt ab Montag nutzen können. Bei zahlreichen Kommunen gibt es Einschränkungen.

So teilt die Stadt Zerbst mit, dass das Angebot nur von den Eltern oder Alleinerziehenden in Anspruch genommen werden kann, die in Bereichen arbeiten, die für die wichtige Infrastruktur notwendig sind. Gemeint sind der Gesundheitsbereich, Polizei, Feuerwehr und Teile des Öffentlichen Dienstes.