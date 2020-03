Die Energiebranche erwartet, dass im Zuge der Corona-Krise der Stromverbrauch in Deutschland deutlich sinken wird. Als Grund werden die zahlreichen Werksschließungen und Porduktionseinschränkungen genannt. Wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft mitteilte, sind die Großhandelspreise für Strom bereits deutlich gefallen. An der Strombörse seien Lieferungen im April bereits fast 30 Prozent günstiger als noch vor einer Woche. Einfluss auf die Verbraucher hat das aber nicht. In Deutschland wird der meiste Strom über längerfristige Verträge und damit zu festgeschriebenen Preisen verkauft.

Das Coronavirus bringt den Passagierverkehr am Flughafen Leipzig/ Halle zum Erliegen. Laut Flugplan sind die einzigen beiden Verbindungen am Sonntag nach Palma de Mallorca und Düsseldorf gestrichen. Bereits am Samstag war nur eine Maschine nach Mallorca abgehoben. Erwartet werden am Sonntag dagegen noch fünf Landungen: drei Flieger aus Ägypten und je einer aus Gran Canaria und Mallorca. Der Flugplan war wegen der Corona-Pandemie bereits in den vergangenen Tagen stark ausgedünnt worden.



Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne rät allen Rückkehrern aus dem Ausland zu einer freiwilligen Quarantäne – unabhängig davon, ob sie Corona-Symptome zeigen oder nicht. Grimme-Benne sagte weiter, beim überwiegenden Teil aller Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt handele es sich bisher um Rückkehrer.