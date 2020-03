In Sachsen-Anhalt gibt es ein erstes Todesopfer nach einer Infektion mit dem Coronavirus. Wie die Stadt Halle und das Sozialministerium am Montagabend mitteilten, ist in Halle eine 80 Jahre alter Frau bereits am Sonnabend gestorben. Die Frau mit dem Coronavirus infiziert, hatte aber bereits unter Vorerkrankungen gelitten. Diese Erkrankungen sollen zum Tod der Frau geführt haben .

Einen schönen guten Morgen! Auch heute, am 24. März 2020, gibt es in unserem Newsblog alle wichtigen Informationen zur Ausbreitung des Coronavirus in Sachsen-Anhalt. Kommen Sie gut in den Tag und bleiben Sie gesund!



Wie sich die Lage rund um das Coronavirus am Montag entwickelt hat, können Sie in unserem Newsblog von gestern nachlesen.