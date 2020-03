Zu beachten ist allerdings, dass je kleiner die Fallzahlen – vor allem in Sachsen-Anhalt und Thüringen – momentan noch sind, desto schwerer fällt auch jeder einzelne Fall in der Statistik auf. Insgesamt ist diese Betrachtung also eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Datenerhebung – wenn auch aus meiner Sicht eine sehr Interessante. Ich werde das in den kommenden Tagen aber für Sie im Auge behalten und über etwaige Veränderungen berichten.

Was ich Ihnen heute leider nicht bieten kann, sind die Grafiken zur zeitlichen Entwicklung der Fallzahlen sowie der Fallzahlen bezogen auf 100.000 Einwohner. Grund dafür ist, dass am Wochenende nicht alle regionalen Stellen ihre neuen Fallzahlen an das RKI gemeldet haben. Das hat das Institut heute auf seiner Internetseite bekannt gegeben. Die dort am Sonntag veröffentlichten Zahlen entsprechen demzufolge nicht dem tatsächlichen Anstieg. Im Laufe des Tages hatten bereits mehrere Medien gemeldet, dass sich die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland verlangsamt habe.

Wie es wirklich ist, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen. Denn das RKI rechnet mit den fehlenden Angaben erst im Laufe des Montags, sodass ich hier voraussichtlich ab Dienstag wieder mit verlässlichen Daten arbeiten kann.

Gleiches gilt für auch für die hier sonst üblichen Vergleiche auf Bundesebene. Denn während von Freitag auf Samstag noch rund 2.700 neue Fälle an das RKI übermittelt wurden, waren es von Samstag auf Sonntag nur noch 1.948. Was zunächst nach einer erfreulichen Verlangsamung der Neuinfektionen aussah, entpuppte sich nun leider als unvollständige Statistik. Um dennoch eine gute Orientierung über die aktuelle Entwicklung zu haben, hilft hier der Blick auf eine zweite Quelle.

So weisen die unvollständigen RKI-Daten gegenwärtig 18.610 bestätigte Infektionsfälle und 55 Todesfälle in Deutschland aus. Forscher der Johns-Hopkins-Universität (JHU) aus den USA berichten bis zum frühen Abend (Stand: 18.00 Uhr) aber bereits von 23.974 Infektionen und 92 Todesfällen. Hauptgrund für die abweichenden Angaben ist, dass die JHU nicht auf Meldungen einer oder mehreren Behörden angewiesen ist, sondern über zahlreiche im Internet frei zugängliche Quellen fortlaufend neue Zahlen erhebt und veröffentlicht.