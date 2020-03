In Sachsen-Anhalt meldete das Sozialministerium am Nachmittag insgesamt 217 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Menschen. Zwölf von ihnen werden im Krankenhaus betreut. In welchen Städten die Polizei sogenannten Corona-Partys auflösen musste und wie es mir bei meinem Besuch in der Magdeburger Blutbank ergangen ist, können Sie im News-Blog meiner geschätzten Kollegen nachlesen, mit denen ich mich täglich in mehreren Videokonferenzen austausche und so trotz Homeoffice etwas gesellige Büro-Atmosphäre verspüre.

Aus Sachsen wurden am Nachmittag insgesamt 562 Infektionsfälle gemeldet. Zudem gibt es aus dem Freistaat eine gute und eine schlechte Nachricht. Die Gute: Der erste mit dem Corona-Virus infizierte Sachse ist wieder gesund. Das bestätigte der Pressesprecher des Landratsamtes in Pirna auf Anfrage von MDR SACHSEN. Die Schlechte: Ein Patient ist an der Infektion mit dem Corona-Virus gestorben, das bestätigte der Landkreis Bautzen. Damit gibt es in Sachsen das erste Todesopfer. Ein weiterer Patient ist nach der Infektion schwer erkrankt. Welche Entwicklungen der Tag in Sachsen noch mit sich brachte, können Sie bei meinen sächsischen Kollegen im Corona-Ticker nachlesen.

In Thüringen hat sich die Gesamtzahl der Infektion am Abend auf 215 erhöht. Der Kreis Hildburghausen war bis zum Abend der einzig Verbleibende ohne bestätigten Infektionsfall. Aus Jena hingegen wurden viele neuen Fälle gemeldet, die Zahl liegt jetzt bei 45. Der Krisenstab der Stadt rechnet mit einer weiter stark steigenden Zahl von Infizierten und hat deshalb auch die Regeln für Ein- und Auspendler verschärft. Wer in Jena arbeitet, sich aber in den vergangenen zwei Wochen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, darf seine Arbeitsstelle nicht aufsuchen. Viele weitere Informationen aus Thüringen erfahren Sie hier bei meinen Kollegen.