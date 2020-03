Allerdings ist bei den veröffentlichten Fallzahlen dies zu beachten: Vom Bekanntwerden der Fälle vor Ort und der Übermittlung an die Landesbehörden – und von da wiederum an das für ganz Deutschland zuständige Robert-Koch-Institut (RKI) – können mehrere Stunden bis hin zu zwei Tagen Verzug liegen. So kommt es seit Ausbruch des neuartigen Coronavirus im MDR-Gebiet zu fortwährenden Abweichungen zwischen Zahlen einzelner Kommunen und der Landesbehörden und dem RKI.