Bitte beachten: Aus Sachsen-Anhalt stammen die Zahlen mit Stand 17.00 Uhr vom Sozialministerium. Die Daten des Freistaats Sachsen stammen ebenfalls vom dortigen Sozialministerium mit Stand 16.00 Uhr. In Sachsen wird bei der Veröffentlichung zwischen elektronisch übermittelten Fällen (214) und den Fällen inklusive Vorabmeldungen (247) unterschieden. In unserer Karte haben wir uns dafür entschieden, die Fälle inklusive der Vorabmeldungen zu veröffentlichen, da so ein Vergleich mit Sachsen-Anhalt und Thüringen besser möglich ist.

In Thüringen wiederum ist es nämlich so, dass die Landesregierung nur einmal täglich neue Fallzahlen veröffentlicht, immer mit Stand am Veröffentlichungstag um 11 Uhr. Meine Kollegen von MDR THÜRINGEN werten laufend aktuelle Meldungen aus den Landkreisen und kreisfreien Städten aus, sodass ihre Angaben aktueller und damit auch höher als die des Landes sind. In der Karte habe ich daher die recherchierten und geprüften Daten meiner Thüringer Kollegen verwendet.

In Sachsen-Anhalt wurde vor einer Woche der erste Corona-Fall bekannt. Seither hat sich die Fallzahl rasch erhöht, mittlerweile melden alle Kreise und kreisfreien Städte mindestens einen bestätigten Infektionsfall. Allerdings sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Unterschiede recht hoch – vor allem in den Ballungsräumen der drei kreisfreien Städte, in denen die Bevölkerungsdichte am höchsten ist. Während Halle und Magdeburg die landesweit meisten Fällen melden, sind es in Dessau-Roßlau bislang nur wenige. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die Lage in den kommenden Tagen weiterentwickelt und inwieweit die Maßnahmen der Landesregierung sich später auch in den Fallzahlen widerspiegeln werden.

Aus Sachsen, dem bevölkerungsreichsten der drei Bundesländer im MDR-Gebiet, wurde auch am Dienstag die höchste Fallzahlen gemeldet. Die meisten Fälle – sowohl in Sachsen als auch in allen drei Ländern – stammen aus der Stadt Leipzig. Der Landkreis Mittelsachsen war bis zuletzt der einzige Kreis ohne bestätigte Infektion, das ist nun nicht mehr so. Aus Thüringen wurden bislang die wenigsten Corona-Fälle im MDR-Gebiet gemeldet. Auch hier stammen aus den bevölkerungsreichen Städten Erfurt und Jena die höchste Fallzahlen. Gleich drei Kreise haben hingegen noch keine Infektion registriert. In den kommenden Tagen werde ich an dieser Stelle noch auf verschiedene regionale Fallzahl-Entwicklungen näher eingehen.