In Sachsen-Anhalt meldete das Landesamt für Verbraucherschutz am Nachmittag insgesamt 377 Corona-Infektionen. Das sind 74 mehr als am Vortrag. Weiterhin die meisten Fälle wurden aus Halle (82) und Magdeburg (56) übermittelt. Zudem gibt es ein erstes Todesopfer nach einer Infektion mit dem Coronavirus. Wie die Stadt Halle und das Sozialministerium am Montagabend mitteilten, ist in Halle eine 80 Jahre alte Frau bereits am Sonnabend gestorben. Die Frau war mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, hatte aber bereits unter Vorerkrankungen gelitten. Diese Erkrankungen sollen zum Tod der Frau geführt haben.

Aus Sachsen wurden am Nachmittag 1.018 bestätigte Infektionsfälle gemeldet, 153 mehr als noch am Montag. Auch die Zahl der Toten ist auf mittlerweile 6 gestiegen, wie ich bei meinen Kollegen von MDR SACHSEN gelesen habe. Nach wie vor die meisten Infektionen gemeldet werden aus Leipzig (181), dem Landkreis Zwickau (172) und Dresden (169) gemeldet.

In Thüringen haben inzwischen über 50 Personen die Coronavirus-Infektion überstanden. Das geht aus der Tagesstatistik der Landesregierung vom Dienstagvormittag hervor. Demnach gelten zum Beispiel im Kreis Greiz acht zuvor Infizierte wieder als gesund, im Kyffhäuserkreis, im Saale-Holzlandkreis und in der Stadt Erfurt sind es sechs. Darüber hinaus lese ich bei meinen Thüringen Kollegen, dass bis zum Abend die Gesamtzahl der Corona-Infektionen seit Bekanntwerden des ersten Falls auf 426 gestiegen ist, 79 mehr als Montagabend.

In den zurückliegenden Corona-Daten-Updates habe ich schon mehrfach davon gesprochen, dass sich je nach Quelle die vermeldeten Fallzahlen unterscheiden können. Grund dafür ist die Meldekette, also der Weg, den ein Fall in der Statistik von Behörde zu Behörde durchläuft. Doch nach wie vor erreichen mich dazu immer wieder Rückfragen, weil unterschiedliche Fallzahlen für eine Stadt oder ein Bundesland natürlich verwirrend sind.

Ich habe für Sie beim Landesamt für Verbraucherschutz in Sachsen-Anhalt noch einmal nachgefragt, wie es zu diesem zeitlichen Verzug kommen und wie groß er werden kann. Meine Erkenntnisse zeichne ich Ihnen am besten anhand des des Meldewegs eines typischen Corona-Falls nach:



1. Diagnose

Ein Arzt oder eine Labor stellt bei einem Patienten die Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 fest. Diese ist umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Ein solches Amt gibt es in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt – also 14 in ganz Sachsen-Anhalt.



2. Gesundheitsamt

Die Gesundheitsämter müssen die eingegangen Daten spätestens am nächsten Arbeitstag (momentan auch am Wochenende) händisch in ein Melde-Software eingeben und an die nächst höhere Instanz – in Sachsen-Anhalt das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) – übermitteln. Allerdings sind die Gesundheitsämter auch für die Nachverfolgung von Kontaktpersonen bestätigter COVID-19-Fälle zuständig und müssen rasch die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen einleiten, um weitere Übertragungen zu verhindern. Da das momentan Priorität hat, kann sich die Übermittlung ans LAV auch verzögern.



3. LAV

Alle Meldungen, die beim LAV eingehen, werden zunächst auf Plausibilität geprüft. Das ist in Abhängigkeit von der Anzahl und Qualität der Daten mal mehr und mal weniger zeitaufwändig. Einmal täglich – aktuell auch am Wochenende – werden die geprüften Daten dann an das Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelt. Zusätzlich werden zwei Mal pro Tag die aktuellen Fallzahlen auch an das Sozialministerium weitergeleitet. In Sachsen und Thüringen werden die Daten auf dieser Ebene übrigens nur einmal pro Tag veröffentlicht – in Thüringen am Vormittag, in Sachsen am Nachmittag.



4. RKI

Jeden Morgen veröffentlicht das RKI dann aus allen Bundesländern aktuelle Zahlen, die jeweils bis Mitternacht eingegangen sind.

Zwischen der Diagnose einer Corona-Infektion und dem Auftauchen des Falls in einer Statistik können – je nachdem, welche Quelle Sie betrachten – mehrere Stunden bis hin zu Tagen vergehen. Wenn also das Gesundheitsamt – oder viel mehr die dazugehörige Stadt oder der dazugehörige Landkreis – eine neue Fallzahl vermeldet, muss diese noch lange nicht beim LAV oder dem Sozialministerium eingegangen sein. Und die Angaben, die ein Bundesland am Abend herausgeben, landen unter Umständen erst einen Tag später in der bundesweiten Statistik des RKI.

Vorsicht also, wenn Sie beispielsweise die Angaben einer Landesbehörde am selben Tag noch mit den RKI-Zahlen für das gleiche Bundesland vergleichen. Oder wenn die Angaben eines Landkreises höher sind als die der Landesbehörden. Schnell ist man da beim berühmten Vergleich von Äpfeln un Birnen. Das Vorgehen aller Institutionen ist dabei übrigens legitim und durchaus nachvollziehbar, führt aber immer wieder dazu, dass in der Öffentlichkeit verschiedene Zahlen kursieren. Mein Rat:



Achten Sie bei veröffentlichten Fallzahlen immer darauf, woher sie stammen und zu welcher Uhrzeit die Daten erhoben wurden.

Vergegenwärtigen Sie sich, dass lokale und regionale Quellen immer schneller sind als überregionale oder bundesweite. Diese wiederum erheben ihre Daten in regelmäßigen, festen Abständen – sind damit also besser für Vergleiche geeignet.

Behalten Sie das im Hinterkopf, verlieren Sie nie den Überblick.

Mit Stand Mitternacht hat das RKI am Dienstagmorgen insgesamt 27.436 Infektionsfälle registriert. Das sind gleich 4.764 mehr als noch am Montag. Aber: Im heutigen Situationsbericht weist das Institut erneut darauf hin, dass am vergangenen Wochenende nicht alle Ämter auf Landesebene ihre Daten übermittelt hätten.

Diese wurden nun nachgetragen, wodurch sich in einigen Bundesländern am Dienstag höhere Fallzuwächse als sonst zeigten. Das wiederum hat auch Auswirkungen auf den Gesamt-Anstieg zum Vortag. Da aber nicht ersichtlich wurde, wie viele Daten nachgetragen wurden, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen, wie hoch die nächsten Zuwächse pro Tag ausfallen.