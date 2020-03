Die Zahl der Corona-Patienten in Sachsen ist weiter gestiegen. Wie Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping in Dresden bekannt gab, wurde das neuartige Coronavirus bis Mittwoch bei 1.128 Menschen nachgewiesen – 110 mehr als am Vortrag. Alle sechs Menschen, die in Sachsen aufgrund der Coronavirus-Infektion gestorben sind, waren älter als 75 Jahre alt. Aktuell liegen sechs Menschen mit schwerer Lungenentzündung auf der Intensivstation in Chemnitz. Zwei klinisch schwere Fälle beschäftigten zudem die Ärzte in Leipzig.