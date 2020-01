Die bisherigen Verdachtsfälle wurden durch Schnelltests ausgeschlossen. Das Landesamt für Verbraucherschutz führt in Magdeburg die Diagnostik im Auftrag der Gesundheitsämter des Landes durch. Laut Gramatke dauert es rund vier Stunden, bis die ersten Ergebnisse vorliegen. Sollte sich ein verdächtiges Ergebnis einstellen, so würden weitere Tests gemacht, um diese zu bestätigen. Die zusätzlichen Test nähmen nochmals mindestens fünf Stunden in Anspruch, sagte Gramatke.