Auch Fahr- und Flugschulen dürfen an diesem Montag wieder ihren Betrieb aufnehmen. Steffen Thran vom Flugsportzentrum Mitteldeutschland im Süden Magdeburgs spricht bei MDR SACHSEN-ANHALT von einem "coolen Tag". In den vergangenen zweieinhalb Monaten seien alle Flugzeuge geputzt und durchgecheckt worden. Dem Flugsportzentrum seien in dieser Zeit 80 Prozent des Umsatzes weggebrochen. Hygienekonzepte gelten laut Thran auch im Flieger: In der Luft werden ebenfalls Masken getragen. Außerdem hat jeder seinen eigenen Kopfhörer oder zumindest einen eigenen Schutz für das Mirkofon.