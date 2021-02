Kommentar Frauen und Kinder zuletzt – Landkreis Stendal macht seine eigenen Impfregeln

"Frauen und Kinder zuerst", so heißt es in der Seefahrt, um zu verhindern, dass im Notfall an der Reling ein heilloses Gezänk ausbricht über die Frage, wer denn nun zuerst in das Rettungsboot herabgelassen werden sollte. In der Corona-Pandemie geht es um ähnliche Fragen und deshalb hat das Bundesgesundheitsministerium eine Impfstrategie entwickelt nach der zunächst alte Menschen geimpft werden sollen – vor allem die in Pflegeheimen. Dazu kommen Menschen mit Vorerkrankungen sowie die Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Der Landkreis Stendal hat nun – um im Seefahrer-Bild zu bleiben – Frauen und Kinder an der Reling stehen lassen und erstmal ein paar Matrosen gerettet.