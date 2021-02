Der Wittenberger Landrat Jürgen Dannenberg (Die Linke) und sein Stellvertreter Jörg Hartmann (CDU) sind bereits gegen das Coronavirus geimpft worden. Das hat ein Sprecher der Kreisverwaltung am Freitag MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Der Sprecher betonte, dass das kein Verstoß gegen die Impfverordnung sei. Im Landratsamt in Wittenberg gebe es eine flache Hierarchie. Da sei es wichtig, dass nicht beide Entscheidungsträger gleichzeitig ausfallen.

Der Sprecher des Landkreises bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT, dass Landrat Dannenberg bereits am 26.12. die erste Impfdosis erhalten habe. Bei einem "Testlauf" seien probehalber Ärzte und Mitarbeiter des Impfzentrums geimpft worden. Weil noch Impfstoff übrig gewesen sei, sei auch der Landrat geimpft worden. Offizieller Impfstart in Deutschland war erst einen Tag später. Als erste Deutsche war am 26. Dezember die 101-jährige Halberstädterin Edith Kwoizalla gegen das Coronavirus geimpft worden. Das Impfzentrum in Wittenberg eröffnete erst drei Wochen später am 18. Januar.