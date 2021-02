Bei geringer Corona-Inzidenzzahl Sachsen-Anhalt will Schulen ab 1. März eingeschränkt öffnen

Am Präsenzunterricht für Abschlussklassen will Tullner ebenso festhalten wie an den Terminen für die Prüfungen. Wie der Minister weiter erklärte, sollen auch Coronatests für Schülerinnen und Schüler in die Überlegungen einbezogen werden, wenn es einfachere Testformen gibt. Die Hygienemaßnahmen würden weiterhin gelten. Außerdem werde die Präsenzpflicht werde ab dem 1. März aufgehoben. Eltern, die ihre Kinder nicht in die Schulen schicken wollten, müssten das auch nicht.