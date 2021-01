Bis zum 14. Februar gilt der Lockdown der verabredete Lockdown von Bund und Ländern. So lange bleiben auch Kitas und Schulen im Notbetrieb. Aktuell werden nur die Abschlussjahrgänge in Präsenz unterrichtet. Eltern, die in systemrelevanten Jobs arbeiten und eine Bestätigung ihres Arbeitgebers haben, können Kinder bis zur sechsten Klasse notbetreuen lassen.