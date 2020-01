Sachsen-Anhalt sieht sich derweil gut gerüstet für eine mögliche Ausbreitung des Coronavirus aus China . Das Gesundheitsministerium in Magdeburg teilte MDR SACHSEN-ANHALT auf Anfrage mit, man nehme die Bedrohung sehr ernst, ohne aber in Aktionismus zu verfallen.

Das Land habe sich auf die Bewältigung einer gesundheitlichen Krisensituation vorbereitet. So gebe es einen Pandemie-Plan, der im Ernstfall das erforderliche Vorgehen regele. Demnach werden Entscheidungen in der Regel durch die Gesundheitsämter der Städte oder Landkreise getroffen. Die wiederum arbeiteten eng mit den Landes- und Bundesbehörden sowie dem Robert-Koch-Institut zusammen.

Laut Ministerium ist es Aufgabe der Gesundheitsämter, die Kontakte eines Patienten zurückzuverfolgen. Das Ministerium weist daraufhin, dass eine Infektion mit dem neuen Coronavirus grundsätzlich meldepflichtig ist. Krankenhäuser oder Ärzte müssten den Gesundheitsämtern auch Verdachtsfälle melden. In Abstimmung mit diesen werde dann geprüft, ob und welche weiteren Maßnahmen erforderlich seien. An erster Stelle stünden dabei Isolierung, Hygienemaßnahmen und Diagnostik.

Die zur Identifizierung des neuen Coronavirus erforderliche Diagnostik sei beim Landesamt für Verbraucherschutz in Magdeburg vorhanden und einsatzbereit, so das Gesunheitsministerium. Das spare das Einsenden von Proben an eine Einrichtung außerhalb des Landes und damit wertvolle Zeit.