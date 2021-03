Im Burgenlandkreis gilt weiterhin Notbetrieb an Schulen und Kitas. In allen anderen Landkreisen und kreisfreien Städten läuft der eingeschränkte Betrieb. Das heißt: Nur an Grundschulen und für die Abschlussklassen gibt es täglichen Präsenzunterricht. Für Grund- und Förderschüler wird dabei die Anwesenheitspflicht aufgehoben. In allen anderen Jahrgängen werden die Klassen aufgeteilt und lernen abwechselnd zu Hause und in der Schule. In Mansfeld-Südharz ist das Infektionsgeschehen inzwischen so entspannt, dass dort die Schulen am Montag in den täglichen Präsenzunterricht für alle gewechselt sind.