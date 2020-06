Kolumne "Corona, voll verpönt!" Die schöne Heidi

Das war klar. Aljoscha sieht wieder alles. Er hat das allsehende Auge. Und ich, ich sehe so gut wie nichts. Nur ein paar Sternlein am Himmel und zwei tieffliegende Fledermäuse, mehr nicht.

Ich gucke gern in den Himmel, weil der Himmel immer so friedlich aussieht. Sobald ich jedoch den Kopf senke und mich durch die Nachrichtenwelt meines Handys scrolle, verfinstert sich mein Leben in Bruchteilen von Sekunden. Wir haben das Virus nicht besiegt, keinen Impfstoff und keine Immunität entwickelt, aber wir überrennen schon wieder die Ostseestrände, lese ich. Ob auf Usedom oder am Stettiner Haff, nirgends gibt es in diesem Sommer noch Ferienwohnungen, alles ist ausgebucht, alles ist überfüllt und in den Dünen kichern bereits die Fledermausviren.

Als wäre das nicht schon schlimm genug, heizt Donald Trump, der apokalyptische Reiter der USA, die Stimmung mit Tweets aus dem Bunker weiter an. Und was passiert in Deutschland? Namhafte Virologen buddeln im Sandkasten und streiten sich darüber, wer ihnen die Schaufel weggenommen hat

Die USA bestimmen in diesen Tagen ein Thema: Black Lives Matter. Der Schriftzug dazu in leuchtend gelben Buchstaben auf der 16th Street in Washington. Bildrechte: dpa

Die wirklich traurigen Nachrichten kommen aber aus dem Ausland. In der Ukraine bleiben hunderte Leihmütter auf ihren Babys sitzen, weil die Grenzen wegen der Pandemie noch geschlossen sind und die Eltern aus Deutschland, Frankreich und Belgien ihren bestellten Nachwuchs nicht abholen können. In Minneapolis haben Polizisten den Afroamerikaner George Floyd getötet. Wahnsinnige zünden seither Einkaufscenter, Polizeiwachen und Justizgebäude an, weil es ihnen nicht reicht, wenn ihre Landleute friedlich gegen Polizeigewalt protestieren.



Zusätzlich wird die Pandemie und der Streit der Virologen von Journalisten mit Texten aus der Hölle befeuert. Diese Journalisten verwechseln ihren Schreibtisch mit einem Schützengraben. Ständig erfinden sie Schlagzeilen der Kategorie "Krieg, Flucht und Vertreibung."