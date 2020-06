Ziel der App ist es, Menschen zu informieren, wenn sie Kontakt zu einem positiv Getesteten hatten. Das geht mit der App schneller, als es Gesundheitsämter können. Denn bislang fragen die Ämter jeden positiv getesteten Menschen nach seinen Begegnungen der letzten 14 Tage. All diese Kontakte müssen dann von Mitarbeitern einzeln angesprochen werden – ein zeitaufwändiger Prozess, den die App deutlich verkürzt. Weil alles schneller geht, sollen auch Infektionsketten besser durchbrochen werden. Denn wird jemand von der App informiert, kann er einen Test machen lassen, obwohl er vielleicht noch keine Symptome zeigt. Denn das wissen Forscher über COVID-19: Ein Infizierter ist tagelang ansteckend, ohne selbst krank zu sein.

Sachsen-Anhalts IT-Verband hält die App daher ebenfalls für sinnvoll. Der Verbands-Vorsitzende Marco Langhof äußerte sich auch zu Bedenken des Bundesverbands der Verbraucherzentralen. Dieser pocht darauf, dass die App tatsächlich für jeden freiwillig bleibt. Langhof sagte dazu, die Kritik an der App dürfe nicht dazu führen, dass sie im Kampf gegen das Corona-Virus bereits vor der Einführung ihren Nutzen verliere. Die Befürchtung, dass Arbeitgeber die App zum Zwang machen könnten, gehe an der Realität vorbei. "Hier schwingt leider wieder das negative Bild vom Unternehmer mit und auch die Unterstellung, dass Unternehmer ihren Beschäftigten misstrauen. Das ist schade", so Langhof.

Datenschutz durch zufällige IDs

Die Nutzung der App ist also freiwillig. Und damit durch die App wirklich nur die nötigsten Daten entstehen, gibt es ein ausgefeiltes Konzept: Mit Bluetooth-Technologie wird ermittelt, wie lange ein Smartphone in der Nähe eines anderen Smartphones war und wie wahrscheinlich eine Ansteckung ist. Dazu erzeugt jedes Telefon alle paar Minuten eine zufällige ID und tauscht sie mit Smartphones in der Nähe aus. Diese IDs bleiben 14 Tage auf den Smartphones gespeichert. Regelmäßig vergleicht jedes Smartphone, ob seine ID mit einer übereinstimmt, die auf einem Server liegt. Denn wenn ein Mensch positiv getestet ist, kann sein Smartphone alle IDs an den Server senden, die sein Smartphone in den vergangenen 14 Tagen gespeichert hat.

Ein Mensch, der positiv getestet ist, hat es also in der Hand, all die Menschen zu informieren, denen er in den 14 Tagen zuvor begegnet ist, ohne dabei seinen Namen, den Zeitpunkt oder den Ort der Begegnung preiszugeben. Und: Der Infizierte und auch der Server wissen nicht, welche Smartphones informiert werden und wer die Besitzer sind. Verbraucher- und Datenschützer sind mit diesem Konzept zufrieden.

Jeder kann den Code sehen

Matthias Niedung hält die App für gelungen. Bildrechte: Althammer & Kill Vor allem die Offenlegung des Software-Codes begrüßen viele. Es sei ein oft praktiziertes Verfahren, sagt IT-Sicherheitsexperte Matthias Niedung. "Auch Software-Hersteller hoffen, dass dadurch Schwachstellen entdeckt werden." Und gerade eine App, die bei einer großen gesellschaftlichen Herausforderung helfen soll, gehöre ernsthaft geprüft, sagt er. Das erhöhe die Sicherheit. Obwohl es zunächst widersinnig klingt, wenn jeder einen Softwarecode sehen kann, auch kriminelle Hacker.



Auch böswillige Menschen könnten ja im Code Schwachstellen suchen und ausnutzen, aber das sei weniger schwerwiegend, sagt Niedung: "Denn wäre es ein geschlossener Code und jemand würde eine Lücke finden, dann würde es nie irgendjemand anders auch noch entdecken und die Lücke könnte ausgenutzt werden."

Open Source als Sicherheitsaspekt

Diese Art des Umgangs mit Software und Programmcode nennt man Open Source. Davon ist auch die IT-Sicherheitsforscherin Prof. Jana Dittmann von der Uni Magdeburg ein Fan. Zur Corona-Warn-App sagt sie: "Insgesamt hat man sich Mühe gegeben. Man muss im Detail schauen, wie die Umsetzung erfolgt ist und inwieweit man Nutzerprofile bilden könnte." Mit ihren Kollegen Robert Altschaffel von der Uni Magdeburg und Sandro Wefel von der Uni Halle will sie demnächst genauer hinschauen – aus einer klaren Forschungsperspektive: "Wir wollen die Metadaten und das Sende- und Empfangsverhalten der App betrachten und fragen, ob sich daraus Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer ergeben könnten."

Dabei spielen möglicherweise auch die Betriebssysteme der Smartphones eine Rolle: Denn die App funktioniert nicht ohne Schnittstellen zur Hardware – und diese werden für iPhones von Apple (ab Version 13.5.), für Android-Geräte von Google (ab Android 6) oder von Huawei bereitgestellt. Auch Google und Apple hatten bereits einen Testcode für die Schnittstelle bereitgestellt.

Es spricht nichts gegen die App

Deshalb sagen die meisten Experten, es spreche nichts dagegen, die App zu installieren. Ohnehin kann sie nur ein Teil bei der Bekämpfung der Pandemie sein. Sie ersetzt weder Mund-Nasen-Schutz, Händewaschen und Abstand halten.

Nach einer aktuellen Umfrage der Uni Erfurt im Auftrag des Robert-Koch-Instituts sind 53 Prozent der Deutschen bereit, sich die App herunterzuladen. 19 Prozent würden sie sich dagegen auf keinen Fall herunterladen. Aber Experten sind froh, dass es sie überhaupt gibt. Denn auch wenn es am optimalsten wäre, wenn etwa 60 Prozent der Deutschen sie nutzen, ist auch eine niedrigere Quote hilfreich. Wie bei allen Maßnahmen gegen die Pandemie.

Schnelligkeit vor Perfektion

Schon zu Beginn hatte zum Beispiel Michael Ryan, der Direktor des Programms für Gesundheitsnotstände der Weltgesundheitsorganisation gesagt: Alle Maßnahmen, die möglich sind, würden helfen, wenn sie zügig umgesetzt würden. "Wenn wir perfekt sein wollen, werden wir nie gewinnen. Perfektion ist der Feind bei Gesundheitsnotständen. Es ist der größte Fehler, nichts zu tun, aus Angst vor Fehlern." Bei einer zweiten Welle scheint es also gut zu sein, besser vorzubereitet sein.